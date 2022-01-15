Горно-Алтайск, , 15:10 — REGNUM В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела о взятке должностному регионального минсельхоза. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в совершении преступления обвиняют 43-летнего жителя Томской области.

Взятка

По данным следствия, в феврале 2021 года обвиняемый перевёл на счёт сотрудника отдела по надзору за техническим состоянием самоходных машин 200 тыс. рублей. Таким образом, он хотел зарегистрировать утилизированную самоходную машину.

Уголовное дело было возбуждено по статьям «служебный подлог» и «получение взятки в крупном размере». Свою вину томич полностью признал и раскаялся. Материалы дела в настоящее время направлены в прокуратуру.