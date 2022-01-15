Манчестер, Великобритания, 15 января, 2022, 15:06 — ИА Регнум. 15 января в Манчестере на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» в центральном матче 22-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с лондонским «Челси». Игра начнется в 15:30 по московскому времени.

Chelseafc.com «Челси» — «Манчестер Сити» 2:1

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Кайл Уокер, Джон Стоунс, Эмерик Ляпорт, Жоау Канселу, Родриго Эрнандес, Кевин де Брёйне, Бернарду Силва, Джек Грилиш, Филип Фоден, Рахим Стерлинг.

«Челси»: Кепа Аррисабалага, Антонио Рюдигер, Маланг Сарр, Тиаго Силва, Маркос Алонсо, Сесар Аспиликуэта, Матео Ковачич, Н’Голо Канте, Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич, Ромелу Лукаку.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Ассистенты главного судьи — Ли Беттс и Ричард Уэст.

На данный момент «Манчестер Сити», набрав 53 очка, занимает чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Челси» с 43-мя очками располагается одной строчкой ниже.