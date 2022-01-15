Дортмунд, Германия, , 15:03 — REGNUM Норвежский нападающий дортмундского футбольного клуба «Боруссия» Эрлинг Холанд рассказал о своем будущем после матча 19-го тура с командой «Фрайбург». Его слова 15 января приводит журналист Ян Оге Фьёртофт на своей странице в соцсети Twitter.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

«Боруссия» оказывает на меня давление, чтобы я принял решение на следующий сезон сейчас. Я просто хочу играть в футбол. Это, вероятно, означает, что мне скоро придётся начать действовать», — сказал 22-летний футболист.

При этом игрок отметил, что он ранее никогда не говорил об этом, так как уважает свою нынешнюю команду.

Отметим, в нынешнем сезоне Эрлинг Холанд сыграл в составе дортмундской «Боруссии» в 15 матчах и отличился в них 15 забитыми мячами и пятью голевыми пасами. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.