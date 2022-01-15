Кызыл, , 14:56 — REGNUM Власти Тувы раскрыли подробности выявления двух первых в республике носителей штамма «Омикрон». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в декабре 2021 года семь местным жителей находились в Индии на религиозных учениях.

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5 января они вернулись в республике через Москву. При этом взятые у них анализы направили в Иркутский научно-исследовательский противочумный институт, поскольку Индия входит в число стран, неблагоприятных по распространению нового штамма.

«15 января 2022 г. институт лабораторно подтвердил у двоих жителей республики заражение новым штаммом «Омикрон». Так, можно констатировать, что новый штамм COVID-19, отличающийся высокой заразностью, проник в Туву», — отметили в правительстве.

В связи с этим жителям республики настоятельно рекомендовать соблюдать меры санитарной защиты и не посещать массовые мероприятия. Больные лечатся в Многофункциональном медицинском центре, их самочувствие оценивается как удовлетворительное.

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