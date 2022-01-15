Москва, , 14:49 — REGNUM Вопрос о предоставлении без взимания платы операторам частот, необходимых для предоставления услуг стандарта связи 5G, рассматривает в настоящее время Минцифры РФ. Об этом 15 января рассказал российский министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев Василий Иванов © ИА REGNUM

«Мы сейчас обсуждаем вопрос, что частоты, которые нужны для 5G, будут предоставляться без взимания платы для операторов», — приводит его слова ТАСС.

Также Шадаев уточнил, что Минцифры предложило обнулить плату за используемый для этого диапазон 4,8−4,9 Ггц, в котором необходима значительно большая частота установки базовых станций, чем в классическом диапазоне 3,4 — 3,5 Ггц

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству доложить до 1 марта 2022 г. о дополнительных мерах по ускоренному подключению до 2024 г. к интернету в сельской местности.