2 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Николай Михальченко, , 18:43 — REGNUM Недалеко от Южно-Сахалинска находится уникальная экоферма. Здесь обитает множество животных: пятнистые олени и северные олени, кролики, индюки, козы.

Сахалинская экоферма Николай Михальченко © ИА REGNUM

На ферме обитают пятнистые и северные олени Николай Михальченко © ИА REGNUM

Сахалинская экоферма Николай Михальченко © ИА REGNUM

Сахалинская экоферма Николай Михальченко © ИА REGNUM

Сахалинская экоферма Николай Михальченко © ИА REGNUM

Сахалинская экоферма Николай Михальченко © ИА REGNUM

Экоферма занимает территорию размером 64 га. Посетители могут увидеть пятнистых и северных оленей и даже настоящих якутских лошадей, которые способны переносить не только морозы, но и жару, поэтому и в сахалинском климате чувствуют себя комфортно.

Открытое пастбище Николай Михальченко © ИА REGNUM

Сахалинская экоферма Николай Михальченко © ИА REGNUM

Пятнистые олени Николай Михальченко © ИА REGNUM

Гости фермы могут покормить животных Николай Михальченко © ИА REGNUM

Сахалинская экоферма Николай Михальченко © ИА REGNUM

Сахалинская экоферма Николай Михальченко © ИА REGNUM

Сахалинская экоферма Николай Михальченко © ИА REGNUM

Экскурсии проходят по предварительной записи в небольших группах от 10 человек. Гиды расскажут о жизни фермы и ее обитателя. Всех животных можно не только покормить, но и погладить.

Якутская лошадь Николай Михальченко © ИА REGNUM

Якутская лошадь Николай Михальченко © ИА REGNUM

Овцы Николай Михальченко © ИА REGNUM

Кролики Николай Михальченко © ИА REGNUM