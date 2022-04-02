Николай Михальченко,
2 апреля 2022, 18:43 — REGNUM Недалеко от Южно-Сахалинска находится уникальная экоферма. Здесь обитает множество животных: пятнистые олени и северные олени, кролики, индюки, козы.
Сахалинская экоферма
Николай Михальченко © ИА REGNUM
На ферме обитают пятнистые и северные олени
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Сахалинская экоферма
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Сахалинская экоферма
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Сахалинская экоферма
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Сахалинская экоферма
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Экоферма занимает территорию размером 64 га. Посетители могут увидеть пятнистых и северных оленей и даже настоящих якутских лошадей, которые способны переносить не только морозы, но и жару, поэтому и в сахалинском климате чувствуют себя комфортно.
Открытое пастбище
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Сахалинская экоферма
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Пятнистые олени
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Гости фермы могут покормить животных
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Сахалинская экоферма
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Сахалинская экоферма
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Сахалинская экоферма
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Экскурсии проходят по предварительной записи в небольших группах от 10 человек. Гиды расскажут о жизни фермы и ее обитателя. Всех животных можно не только покормить, но и погладить.
Якутская лошадь
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Якутская лошадь
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Овцы
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Кролики
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Кролики
Николай Михальченко © ИА REGNUM