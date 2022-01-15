Калуга, 15 января, 2022, 14:49 — ИА Регнум. За 2021 год следователями следственного управления СК России по Калужской области было расследовано около тысячи преступлений, более половины из них — особо тяжкие и тяжкие общественно опасные деяния. Об этом 15 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Сотрудники следственного управления СК России по Калужской области

За год в регионе было раскрыто 50 убийств, 31 факт причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, 77 насильственных преступлений против половой неприкосновенности. Особое внимание уделено работе по преступлениям, совершенным в прошлые годы, установить злоумышленников, по которым не удалось по горячим следам. В 2021 году раскрыто 38 преступлений «прошлых лет», в том числе 5 убийств и 4 изнасилования. По расследованным уголовным делам возмещен ущерб на сумму 165 миллионов рублей, в целях обеспечения исполнения наказания наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 82 миллиона рублей.

Напомним, 15 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации».