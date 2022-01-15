Астана, 15 января, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Председатель правления АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов, являющийся мужем Алии Назарбаевой — младшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, покинул свой пост по решению совета директоров от 14 января. Об этом 15 января сообщает на своем сайте государственный фонд республики «Самрук-Казын».

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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Кроме того, сообщается, что с 14 января также свой пост покинул председатель правления АО «Национальная компания «QazaqGaz» (прежнее название — «КазТрансГаз») Кайрат Шарипбаев, которого СМИ Казахстана называют мужем старшей дочери первого президента страны Дариги Назарбаевой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что заместитель министра энергетики Казахстана Жумабай Карагаевосвобожден от занимаемой должности.