Вашингтон, 15 января, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Премьера кинокомикса «Морбиус» от продюсеров «Венома» кинофраншизы «Человек-паук» перенесена с января на весну 2022 года. Об этом сообщается на сайте Sony Pictures в России.

Скриншот с YouTube Морбиус

Ранее премьера кинокомикса с Джаредом Лето в главной роли была назначена на 27 января. Теперь на сайте прокатчика сообщается, что показ фильма в России начнётся 24 марта 2022 года. В американский прокат кинокомикс выйдет 1 апреля.

Первоначально в Sony планировали выпустить «Морбиус» ещё в летом 2020 года. Премьера кинокомикса неоднократно переносилась из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

В основе фильма «Морбиус» лежит история одноимённого персонажа комиксов Marvel. Картина должна стать третьим кинокомиксом производства Sony Pictures во вселенной «Человека-паука».

Первыми двумя картинами Sony в этой вселенной стали две части кинокомикса «Веном». Первая часть этого кинокомикса, вышедшая в 2018 году, собрала в прокате более $850 млн. Вторая часть вышла осенью 2021 года. «Веном 2» взял в прокате $500 млн.