Токио, , 15:30 — REGNUM Японские организации отправили 14 января на Кубу из порта Йокогама крупную партию пожертвований для медицинских работников. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Япония Margouyab

Груз стоимостью 81 тысяча долларов США состоит из тысяч шприцев, масок, халатов, перчаток и ламп. Основная часть пожертвований была собрана силами проживающих в Японии кубинцев, Японско-Кубинского комитета по научному обмену, Федерации врачей Японии, а также компанией Taichi Holding Ltd. Контейнер прибудет на Кубу 22 марта.

Кроме того, 13 января остров получил 84 автобуса, подаренных правительством Японии в качестве безвозмездной финансовой помощи через систему международного сотрудничества Японии.

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