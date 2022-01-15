Токио, 15 января, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Японские организации отправили 14 января на Кубу из порта Йокогама крупную партию пожертвований для медицинских работников. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Margouyab Япония

Груз стоимостью 81 тысяча долларов состоит из тысяч шприцев, масок, халатов, перчаток и ламп. Основная часть пожертвований была собрана силами проживающих в Японии кубинцев, Японско-Кубинского комитета по научному обмену, Федерации врачей Японии, а также компанией Taichi Holding Ltd. Контейнер прибудет на Кубу 22 марта.

Кроме того, 13 января остров получил 84 автобуса, подаренных правительством Японии в качестве безвозмездной финансовой помощи через систему международного сотрудничества Японии.