Элиста, 15 января, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Общероссийский народный фронт (ОНФ) выявил в Элисте опасную дорогу к школе. По тротуару на улице Гагарина, по которой пролегает путь в школу №3, пройти невозможно, так как спиленные ветки оказались буквально брошены на месте с декабря 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе организации.

Onf.ru Спиленные деревья в Элисте

«Зимние каникулы давно закончились, завершилась целая рабочая неделя в новом году, но деревья до сих пор никто не убрал. Здесь ведь речь не только о благоустройстве улицы и о золотом правиле «насорил — убери», но и о безопасности наших детей. Сейчас на улице зима, страшно даже просто представить, что в условиях гололеда и метели школьники вынуждены идти по проезжей части», — прокомментировал руководитель регионального исполкома ОНФ Баатр Мергульчиев.

Активисты обратились к властям Элисты срочно принять меры по вывозу спиленных деревьев и расчистке школьного маршрута.