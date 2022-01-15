Ставрополь, , 14:23 — REGNUM На Ставрополье из-за непогоды — сильного ветра, снега и метели — продолжаются аварийные отключения населенных пунктов от электроснабжения. К 11:00 без света остался 21 населенный пункт на территории восьми муниципалитетов края с общей численностью жителей около 86 тыс. человек. Аварийные бригады ведут восстановительные работы. Для устранения последствий разгула стихии создан оперативный штаб, сообщили в республиканском управлении МЧС.

Ведутся работы по ликвидации аварий на электросетях Primorsky.ru

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«Из-за воздействия сильного порывистого ветра до 27 м/с с 10:00 14 января на территории восьми муниципальных образований Ставропольского края произошли отключения электроснабжения. В зоне отключения оказался 21 населённый пункт, более 27 социально-значимых объектов и 30 тысяч домовладений с населением более 86 тысяч человек», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Кроме того, в населенных пунктах ветер валит деревья и срывает крыши со зданий. Так, в городах Ставрополь и Михайловск повреждены кровли 27 зданий, повалено более 100 деревьев, повреждены девять автомобилей. Вследствие падения башенного крана также был поврежден фасад функционирующего частного детского сада в городе Ставрополь», — сообщают спасатели.

По данным МЧС, к ликвидации разрушений привлечены 208 человек и 66 единиц техники. Ситуация находится под контролем оперштаба во главе с первым замчальника краевого управления Апреля Агакишиева.

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