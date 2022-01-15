Октябрьский район, Югра, 15 января, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В Югре арестован бизнесмен, наладивший сбыт контрафактного алкоголя в посёлок Унъюган Октябрьского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Цитата из хф «Партнёр». Реж. Бернардо Бертолуччи. 1968. Италия Алкоголь

Установлено, что в декабре 2021 года несколько жителей посёлка в одном из местных магазинов под видом водки приобрели нелицензионную спиртосодержащую жидкость. В результате суррогатной водкой насмерть отравились трое жителей Унъюгана. Ещё одну женщину доставили в Няганскую окружную больницу.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кондинском районе ХМАО контрафактной водкой отравились девять человек. По факту возбуждено уголовное дело, арестован бизнесмен-поставщик и помещена под домашний арест продавщица магазина, где продавали смертельный алкоголь.