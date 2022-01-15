Каменский район, Ростовская область, 15 января, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В Ростовской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели пяти человек при пожаре в жилом доме в посёлке Глубокий. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 15 января.

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Следователи уточнили, что в ночном пожаре в частном домовладении погибли 45-летний хозяин дома и его 55-летняя сожительница, а также мужчина и две женщины.

На месте трагедии работают следователи и криминалисты. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. В ближайшее время будут проведены судебно-медицинские и пожаротехническая экспертизы.