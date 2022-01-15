Ставрополь, 15 января, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Ставропольском крае 15 января продолжается разгул стихии. Стали известны масштабы разрушений, которые нанесла муниципалитетам региона непогода. Так, в городе Ставрополе ветром обрушило строительный кран, он упал на здание детского сада. Повалены свыше 100 деревьев, повреждены девять автомашин, сорвало кровли с 26 зданий в краевом центре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

uknowgayle Снегопад

«В 02:00 15 января в результате порывистого ветра произошло падение башенного крана на здание детского сада, расположенного в ЖК «Российский» в городе Ставрополь. По состоянию на 04:00 утра 15 января зафиксировано падение 104 деревьев, повреждены кровли 26 зданий, как частных домовладений, так и социально значимых объектов, в том числе повреждены девять автомобилей», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Известно также, что при падении дерева на автомашину пострадал мужчина, ему оказана помощь. В настоящее время жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Как сообщило ИА REGNUM, без света в ночь на 15 января остались семь на населенных пунктов Ставрополья. Отключены от энергоснабжения, в частности, более 10 тыс. домов в городах Ставрополь и Михайловск, в Грачевском и Шпаковском районах. Общее число жителей, оставшихся без света, превысило 35 тыс. человек.

В настоящее время устранением последствий непогоды занимаются около 30 специалистов, используется 31 единица техники. Напомним, в городе Ставрополе введен режим ЧС, по краю действует режим повышенной готовности.

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