Каменский район, Ростовская область, , 14:03 — REGNUM В Ростовской области организована прокурорская проверка после гибели пяти человек при пожаре в жилом доме в посёлке Глубокий Каменского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 15 января.

Пожар 61.mchs.gov.ru

Уточняется, что после ликвидации огня на месте происшествия обнаружены тела трёх женщин и двоих мужчин. Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, а также взят на контроль ход процессуальной проверки, организованной следственным органом.

ИА REGNUM сообщало, что сообщение о возгорании на улице Фрунзе в посёлке Глубоком Каменского района поступило в 3:15 мск от очевидцев. К моменту прибытия огнеборцев дом был полностью охвачен огнём. Площадь пожара составила 48 кв. метров. Предположительно, причиной пожара сталигрубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем, печного отопления или перегрузка электросети.

Читайте ранее в этом сюжете: Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Ростовской области