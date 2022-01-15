Москва, , 14:01 — REGNUM Лидерами по количеству проданных в России автомобилей в 2021 году стали отечественная марка Lada и южнокорейские бренды Kia и Hyundai. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

LADA Vesta Lada.ru

Всего в 2021 году в России продано 1,67 млн легковых и лёгких коммерческих (LCV) автомобилей. В сравнении с 2020 годом автопродажи в России выросли на 4,3%.

На долю отечественной марки Lada пришлось 350,7 тыс. проданных автомобилей. Таким образом, Lada сохранила лидерство на российском рынке с долей 21%.

Второе место досталось марке Kia с долей 12,3%, третье — Hyundai с долей 10%. Обе южнокорейские компании входят в конгломерат Hyundai Motor Group.

Пятёрку лидеров по объёму продаж замкнули французская корпорация Renault (7,9% рынка) и японский производитель Toyota (5,9%). В десятку крупнейших поставщиков автомобилей в России по итогам 2021 года также вошли Skoda (5,4%), Volkswagen (5,2%) ГАЗ (3,4%), Nissan (3,1%) и BMW (2,8%).

Самыми популярными моделями в 2020 году стали Lada Vesta и Granta, Kia Rio, Hyundai Creta и Solaris. Также высоким спросом пользовались Lada Niva, Volkswagen Polo, Skoda Rapir, Renault Duster и Lada Largus VP.

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