Мемфис, США, 15 января, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» уверенно обыграл команду «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 15 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на паркете площадки «ФедЭксФорум» в Мемфисе и закончилась в пользу хозяев со счетом 85:112.

Самым результативным игроком встречи стал словенский защитник «Далласа» Лука Дончич, который оформил в матче дабл-дабл с 27 очками и 12 подборами.

У «Гриззлиз» наиболее результативным оказался разыгрывающий Джа Морант, на счету которого 19 очков.

Отметим, в следующем матче «Даллас» 16 января на домашнем паркете сыграет с клубом «Орландо Мэджик», а «Мемфис» днем позже также дома встретится с командой «Чикаго Буллз».