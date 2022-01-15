Элиста, , 13:58 — REGNUM В Калмыкии в течение дня 15 января порывы ветра будут достигать 28 метров в секунду. Это следует из экстренного предупреждения, объявленного в республике, передаёт ИА REGNUM.

Снегопад

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Согласно прогнозу Калмыцкого гидрометцентра, помимо ураганного ветра в регионе ожидаются метель, гололёдно-изморозевые отложения. Непогода может спровоцировать ряд происшествий.

Спасатели призывают жителей Калмыкии строго соблюдать меры безопасности, быть внимательными и осторожными. Водителям следует отказаться от поездок на личном транспорте.

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