Москва, 15 января, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил к 30 января доработать законопроект о введении QR-кодов. Об этом говорится на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Ответственными за реализацию поручения являются председатель правительства России Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Законопроект о медсертификатах был принят Госдумой в первом чтении в декабре на фоне массового недовольства граждан, которые указывали на опасность сегрегации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне правительство РФ представило поправки ко второму чтению инициативы, которая в случае принятия вступит в силу с 1 февраля.

В то же время вице-премьер Татьяна Голикова объявила о том, что обсуждение законопроекта будет отложено из-за новых вызовов.

Спикер Госдумы Володин объявил, что судьбу законопроекта решит Совет Думы 17 января и заявил о снятии законопроекта с рассмотрения.

Вместе с тем Путин поручил при доработке законопроекта обратить особое внимание на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона.