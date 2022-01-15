Ростов-на-Дону, , 13:53 — REGNUM В Ростове-на-Дону угрозы подтоплений из-за ураганного ветра нет. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Ростов-на-Дону Александр Погожев (с) ИА REGNUM

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По словам главы администрации Ростова-на-Дону, уровень воды в реке Дон не достиг неблагоприятных отметок, случаев подтопления жилых домов не зарегистрировано.

ИА REGNUM сообщало, что в Азовском районе Ростовской области из-за ураганного ветра и повышения уровня воды на устьевом участке реки Дон подтопило дворы. Спасатели дежурят на хуторах Обуховка, Донской, Лагутник, Казачий Ерик и Шмат. Жалоб от населения в экстренные службы не поступало.

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