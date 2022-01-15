Пекин, , 13:53 — REGNUM Власти Китая выступают против односторонних санкций в отношении Ирана, а также против грубого вмешательства во внутренние дела других стран региона. Об этом 15 января заявил министр иностранных дел КНР Ван И, его слова приводит пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

Ван И UN Geneva

«Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций в отношении Ирана, против использования темы прав человека для политических манипуляций, против грубого вмешательства во внутренние дела Ирана и других стран региона», — сказал он.

Также глава китайского МИД отметил, что Пекин вместе с Тегераном готовы к поддержке друг друга в вопросах защиты своих основных интересов, противостоянии гегемонизму и политике силы, а также к совместной защите основных норм международных отношений и обеспечению международной беспристрастности и справедливости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свою официальную делегацию на Олимпийские игры в Пекине не будет отправлять правительство Дании из-за якобы нарушения прав человека в Китае.