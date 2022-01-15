Калуга, 15 января, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Девять калужских некоммерческих организаций стали победителями первого конкурса Фонда президентских грантов 2022 года. На реализацию своих проектов они получат порядка 21 млн рублей. Об этом сообщил в социальных сетях губернатор Калужской области Владислав Шапша. Победителей определили на заседании координационного комитета. Среди самых популярных направлений, по которым были поданы заявки, — охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, поддержка проектов в области науки, образования, просвещения, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан.

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«На заседании также принято решение направить 2 млрд рублей на софинансирование региональных конкурсов. Нашему региону одобрена заявка на 10 млн рублей, в областном бюджете предусмотрено еще столько же. За пять лет Фонд президентских грантов поддержал 107 проектов калужских НКО на сумму более 240 млн рублей», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году от Калужской области на конкурсы Фонда президентских грантов было подано 84 заявки. По их результатам субсидии на общую сумму более 39 миллионов рублей получили 18 некоммерческих организаций.