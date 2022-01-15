Москва, , 13:43 — REGNUM Новым штаммом коронавируса «Омикрон» придётся переболеть всем. Об этом 15 января рассказал профессор Университета Джорджа Вашингтона, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков в эфире «Радио России».

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

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«Нам всем придется переболеть. Знаем то мы или не знаем. Многие переболеют, даже не подозревая этого. <…> Я думаю, что через пару месяцев значительная часть населения заразится этим штаммом», — сказал он.

Также вирусолог добавил, что пандемии, которая длится дольше двух-трех лет не бывает и указал, что не вакцинированные от COVID-19, по его мнению, чаще болеют новым заболеванием и умирают от него.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков заявил, что при заражении штаммом коронавируса «Омикрон» новое заболевание протекает не так, как при заражении другими разновидностями SARS-CoV-2.