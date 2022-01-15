Москва, 15 января, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Александр Мясников — известный врач и телеведущий — рассказал, как чрезмерное употребление молочных продуктов может сказаться на здоровье.

Молоко

По его словам, есть много научных работ, в которых говорится о риске развития рака простаты из-за молока. При этом эти доводы никто не опроверг, что дает повод мужчинам быть осторожными: употреблять не более 300 мл молока в день.

«Повышенное количество кальция, которое поступает с молоком … в организм, приводит к понижению витамина D», — отметил врач в эфире «России 1».

Снижение уровня витамина D происходит во избежание возникновения гиперкальциемии, но может запустить и механизм развития рака предстательной железы.