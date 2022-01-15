Москва, 15 января, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Мошенники стали звонить жителям РФ, представляясь сотрудниками портала «Госуслуг» и предлагая «привязать» QR-коды к странице пользователя. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Don Hankins Интернет-мошенничество

Злоумышленники просят продиктовать код из SMS якобы для привязки QR-кода, таким образом получают доступ к личному кабинету. При этом они не требуют перевода средств, что ослабляет бдительность граждан.

Полученную информацию преступники могут использовать в корыстных целях, например — для оформления кредитов.

Эксперты рекомендуют защитить личные данные на портале «Госуслуги».