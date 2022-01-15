Москва, 15 января, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») не видит необходимости размещать войска в Латинской Америке и предложил альтернативу.

Old.minsvyaz.ru Вячеслав Никонов

«Я не вижу особой необходимости для России размещать войска в Латинской Америке», — отметил Никонов в соцсетях.

«Создать ситуацию равной уязвимости для США можно и не размещая какие-то комплексы на земле, например, на Кубе, с таким же успехом их можно разместить, допустим, под водой», — считает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам о том, что если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке, то Соединенные Штаты дадут на это решительный ответ.