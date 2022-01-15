Бичурский район, Бурятия, , 13:36 — REGNUM В Бурятии произошёл очередной пожар, завершившийся гибелью человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, возгорание произошло в частном доме в селе Бичура.

Пожар в Бурятии Агентство ГО и ЧС Бурятии

К моменту прибытия пожарных, дом горел изнутри, также было сильное задымление. Огонь удалось потушить в течение 13 минут.

«В ходе тушения пожара на полу около печи обнаружено тело мужчины 1984 г.р. В результате возгорания дом выгорел изнутри на площади 54 кв. метров», — добавили в ведомстве.

В момент пожара других жильцов, в том числе трёх детей не было дома, поэтому они не пострадали. В настоящее время они размещены у родственников. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неосторожности при курении.

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