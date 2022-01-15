Москва, , 13:35 — REGNUM При заражении штаммом коронавируса «Омикрон» новое заболевание протекает не так, как при заражении другими разновидностями SARS-CoV-2. Об этом 15 января рассказал профессор Университета Джорджа Вашингтона, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков в эфире «Радио России».

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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«Основные проявления — это головная боль, насморк, отсутствует потеря обоняния, кашель, раздражение в носу — типичные проявления острого респираторного вирусного заболевания верхних дыхательных путей», — сказал он.

При этом вирусолог добавил, что заболевание при заражении «Омикроном», как правило, длится от одного до трех-пяти дней и уточнил, что некоторых заразившихся новой разновидностью вируса необходимо госпитализировать и также от него бывают летальные исходы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный эпидемиолог Екатеринбурга, главный внештатный специалист по медпрофилактике минздрава Свердловской области Александр Харитонов заявил, что распространение штамма «Омикрон» станет последней «серьезной атакой» коронавируса.