Москва, , 13:33 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил правительству доложить до 1 марта 2022 г. о допмерах по ускоренному подключению до 2024 г. к интернету в сельской местности. Об этом 15 января сообщается на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с Общероссийской общественной организацией РСПП … принять допмеры, направленные на ускоренное подключение до 2024 г. к имеющимся узлам связи домохозяйств, находящихся в сельской местности, в целях обеспечения широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети Интернет», — отмечается в перечне поручений.

Доклад должен быть представлен до 1 марта 2022 г., ответственные — премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава РСПП Александр Шохин.