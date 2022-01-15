Москва, 15 января, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева планирует прекратить производство ракет-носителей тяжёлого класса «Протон-М» до конца 2022 года. Об этом сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

Roscosmos.ru Ракета-носитель «Протон-М»

В госкорпорации по космической деятельности уточнили, что на стадии производства находится четыре ракеты «Протон-М». Ещё десять готовых ракет хранятся на космодроме «Байконур» и на площадке Центра Хруничева в Москве.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что эти ракеты будут использоваться ещё четыре года. После этого они будут полностью заменены новыми российскими тяжёлыми ракетами «Ангара-А5М».

Первый пуск тяжёлой «Ангары-А5» в этой модификации должен состояться на космодроме «Восточный» в 2024 году. «Ангара-А5М» будет отличаться от базовой ракеты более мощными двигателями.

Ракеты семейства «Протон» разработаны в СССР в 1960-х годах. Первый пуск модернизированной ракеты «Протон-М» был произведён в апреле 2001 года. Всего с использованием тяжёлой ракеты в этой модификации проведено более 100 запусков.