15 января 2022 | Время чтения 2 мин

В соцсетях благодарят Россию за работу миротворцев в Казахстане.

Светлана Шаповалова, , 15:17 — REGNUM В интернете широко обсуждают возвращение из Казахстана самолётов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Люди рады, что всё хорошо закончилось. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные комментарии из социальных сетей.

Силы ОДКБ в Казахстане Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков в Казахстане и вывод войск ОДКБ — все новости»

«Хорошо что живы», — отмечает Светлана.

«А сколько вони было, что Россия якобы оккупирует Казахстан. Какие же тупые эти прозападные СМИ», — замечает Артём.

«У дегенератов знатно пригорает оттого, что российские военные быстро и четко выполнили свою задачу. Страшно мразям, вот и верещат на все лады», — поддерживает Губин В.

«Молодцы! Показали миру, что помощь, которую официально попросило казахстанское правительство, оказали, не запачкав рук (как бы злопыхатели это ни ждали) и не стали задерживаться, опровергнув американское хамство: русские приходят, но не уходят».

Торжественная церемония, посвященная завершению миротворческой операции сил ОДКБ в Казахстане Mil.ru

Если же Россия не нападёт на Украину, о чём везде говорит, но её не хотят слушать, а США уже назначают дату «российского нападения и провокаций» — натовцы будут посрамлены. Нужно показывать, что Россия мощная в военном плане, но миролюбивая страна, незаслуженно подвергающаяся оговорам и давлению», — рассуждает Виктор.

«Если бы не Байконур и американские интересы в Казахстане, может, и не помогали бы…» — замечает Фаина Жукова.

«Стоило лететь, чтобы нам в Алтайском крае жилось спокойно. Если бы в КЗ власть не устояла, то мы бы под боком получили горячую точку», — замечает Спутник.

«Американцам покажите, как надо помогать, а то Россия «оккупант», а сами уже 70 лет живут на чужой территории за счёт граждан этих государств», — считает Антон.

«Пусть молчат придурки, вот так помогают, а не устраивают Ливию, Афган, Сирию и т. д. Вот и пусть благодарят Россию!» — считает Л.

«Дай Господь, чтобы всё наладилось в Казахстане и люди больше не возвращались к таким методам революций… вот у нас в Молдавии тоже веселье начинается», — продолжает Антон.

Протестующие на центральной площади Актобе 4 января 2022 года (сс) Esetok

«Всё уже не будет так, как до сих пор, американцам пора понять, не хотят словом, будут действия», — отвечает Л.

«Да вообще не могу понять, сколько можно с ними цацкаться?! Давно пора действиями. Все страны постсоветского пространства объединить и дать отпор, как уже давали», — предлагает Антон.

«Спасибо, Россия!» — восклицает Алексей.

«Реальная силища», — соглашается Евгений Назаров.

«Места освободили ОДКБ, теперь туда пиндосы полезут. Свои базы устанавливать и стравливать всех соседей Казахстана друг с другом…» — предрек Г.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские самолеты доставили белорусских военных из состава миротворцев ОДКБ из Казахстана в Минскую область (Белоруссия). Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что миротворческие силы организации выполнили поставленные задачи.

Читайте также: Последствия беспорядков в Казахстане и вывод войск ОДКБ — все новости

Читайте также: Первые шесть самолетов с российскими миротворцами вернулись из Казахстана