Москва, 15 января, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения России поручил доработать правительству страны, обратив при этом внимание на права граждан, президент РФ Владимир Путин. Об этом 15 января сообщается на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Правительству РФ совместно с палатами Федерального собрания РФ и при участии объединений работодателей и представителей общественности обеспечить доработку проекта федерального закона № 17 357−8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно — эпидемиологическом благополучии населения», обратив особое внимание на необходимость: обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона», — говорится в перечне поручении главы Российского государства.

Также указывается, что в названном законопроекте необходимо предусмотреть доступность получения документов, которые подтверждают вакцинацию от COVID-19 или медицинский отвод от таковой, или подтверждающих факт того, что человек переболел новым заболеванием.

Кроме этого отмечается, что нужно обратить особое внимание на оценку влияния реализации указанного федерального закона на деятельность организаций в различных отраслях российской экономики.

При этом доклад об исполнении поручения должен быть подготовлен до 30 января, ответственными за него являются председатель правительства России Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.