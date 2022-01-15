Москва, 15 января, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил представить до 10 мая предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги. Об этом 15 января сообщается на сайте Кремля.

ИА REGNUM Владимир Путин

«Представить … предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги», — отмечается в перечне поручений.

Доклад должен быть представлен до 10 мая 2022 г. Ответственный за исполнение — премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Также Путин поручил разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в 2024 г. празднования 50-летия начала строительства БАМа.