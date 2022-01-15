Улан-Удэ, , 13:21 — REGNUM Лечение пострадавшего при взрыве на газозаправочной станции в Улан-Удэ находится на контроле министерства здравоохранения Бурятии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар на газозаправочной станции в Улан-Удэ ГУ МЧС по Бурятии

Как отмечается, все необходимые лекарственные препараты и запасы крови имеются в наличии.

«Но для дальнейшего лечения потребуются новые запасы крови. Кровь можно будет сдать с понедельника 17 января на станции переливания крови на ул. Пирогова 7а с 8:00 до 13:00», — добавили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из боксов на территории станции произошла утечка газа и его воспламенение. В результате пострадали шесть человек. По факту происшествия проверку организовали сотрудники СКР и прокуратура.

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