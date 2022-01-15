Москва, , 13:18 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил разработать и утвердить до 10 мая 2022 г. план мероприятий по подготовке и проведению в 2024 г. празднования 50-летия начала строительства БАМа. Об этом 15 января сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Правительству РФ … — обеспечить разработку и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению в 2024 году празднования 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ — прим.)» , — отмечается в перечне поручений.

Срок исполнения — 10 мая 2022 г., ответственный — премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, Путин поручил до 30 января доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, обратив внимание на права граждан, отмечается на сайте Кремля.