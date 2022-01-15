15 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили реальные причины возникновения ситуации, когда уже построенный газопровод «Северный поток — 2» до сих пор не запущен.

Елизавета Коробова, , 15:17 — REGNUM Заявление главы комитета по внешней политике бундестага, социал-демократа Михаэля Рота о том, что противодействие запуску «Северного потока — 2» в значительной степени объясняется экономическими интересами США, которые намереваются продавать свой сжиженный природный газ, а также необходимостью гарантировать продолжение транзита газа через Украину после 2024 года, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 15 января в социальной сети Facebook.

Газопровод «Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Достала уже эта «жвачка» с «Северным потоком — 2». «Манька дома, Дуньки нет. Дунька дома — Маньки нет. Когда же они вместе соберутся?!» — пишет Михаил П.

Многие пользователи пришли к выводу, что в данном вопросе исключительный вес имеет только мнение Соединённых Штатов, которым крайне невыгодно, чтобы Россия в полном объёме поставляла газ в Европу, а на Украину, на самом деле, всей Европе попросту наплевать.

Михаэль Рот Michaelroth.eu

«Хозяин не дает команду, вот и вся причина. Надо было бы запустить «Северный поток — 2», никто бы про Украину даже не вспомнил. Просто пока что не разрешают. Как там, кстати, золотые запасы Германии? Хоть показали или ещё не время?» — интересуется Albin M.

Некоторые комментаторы удивляются тому, как откровенно немецкие политики говорят о потере своего суверенитета в пользу Америки и её интересов.

«Оказывается, всеми руководят США и Украина? Даже интересами Германии? Какое разочарование от таких заявлений: «Назло маме отморожу уши», — отмечает Svetlana V.

«Почему депутаты от граждан одной страны так заботятся об интересах даже не граждан другой страны, а их олигархов жуликов, крадущих деньги у несчастных жителей. Да ещё делают это в ущерб своим избирателям?» — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Часть людей полагает, что раз Германия так беспокоится по поводу Украины и хочет, чтобы транзит газа по её территории не прекращался, то пускай в ФРГ берут украинскую транзитную трубу на собственный баланс, содержат её и чинят.

«Не вопрос. Делайте, что хотите. Только пусть за транзит оплачивает Евросоюз, а не Россия. И ремонт трубы тоже за счёт ЕС. А России тогда будет по барабану, по какой трубе перекачивать газ», — считает Елена Д.

Транзит газа из России в Европу Nzeemin

«Думаю, что бундестагу нужно вложиться в реконструкцию старого газопровода и взять его на свой баланс, заодно застраховать «потери», взяв их также на свой баланс. Короче, все издержки за счёт бундестага и налогоплательщиков Германии. В этом случае рады будут и в России, и на Украине», — поделилась своим мнением Елена Г.

Ряд пользователей указывает на то, что Запад объявил России войну, а значит, ни о каких спокойных экономических взаимоотношениях в сложившейся обстановке говорить не получится.

«Всё сводится к одному — разными информационными формами не допустить победу Кремля ни по какому направлению. Это буквально вновь объявленная война. Все остальные доводы, логически завязанные на каких-то событиях по каким-то законам, — всё это мираж и иллюзии», — убеждён Vasa S.

Напомним, 14 января глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот заявил в интервью изданию Handelsblatt о том, что противодействие запуску «Северного потока — 2» в значительной степени объясняется экономическими интересами США, которые намереваются продавать свой сжиженный природный газ, а также необходимостью гарантировать продолжение транзита газа через Украину после 2024 года.