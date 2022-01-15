Ростов-на-Дону, 15 января, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону увеличился тариф на эвакуацию автомобилей. Об этом говорится в постановлении региональной службы по тарифам, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эвакуатор

Так, с 1 января 2022 года предельный размер платы за эвакуацию автомобилей в Ростове-на-Дону составляет 3 246,62 рубля. Для сравнения: годом ранее предельный размер составлял 3 121,75 рубля.

Хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке обойдется в 10,7 рубля в час для владельцев транспортных средств категории А. Для владельцев транспортных средств категории В и D массой до 3,5 тонны тариф установлен в размере 21,4 рубля в час. 42,8 рубля в час обойдётся услуга для владельцев транспорта категории D массой более 3,5 т, категорий C и E. Хранение негабаритных транспортных средств будет рассчитано из расчёта 64,2 рубля в час.

Предельный размер платы в муниципальных образованиях, где тарифы не установлены по результатам торгов, составляет 2 080 рублей.