Канберра, 15 января, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В ходе слушаний, которые пройдут 17 января, федеральный суд Австралии рассмотрит дело сербского теннисиста Новака Джоковича, являющегося первой ракеткой мира, о повторном аннулировании его визы и депортации из страны в составе трех судей. Об этом 15 января сообщает агентство Reuters.

Carine06 Новак Джокович

«Этот дело будет рассмотрено полным составом судей Федерального суда Австралии. Его рассмотрят главный судья Джеймс Олсоп, судья Энтони Бесанко и судья Дэвид О'Кэллаган», — приводит агентство сообщение суда.

Также указывается, что ввиду того, что дело будет рассматриваться судом в полном составе, судебное решение буде окончательным и неподлежащим обжалованию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее рассмотрение апелляции сербского теннисиста Новака Джоковича, который оспорил решение властей Австралии о повторном аннулировании его визы и депортации из страны, отложил австралийский федеральный суд.