Федеральный суд Австралии полным составом рассмотрит дело Джоковича
Канберра, 15 января, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В ходе слушаний, которые пройдут 17 января, федеральный суд Австралии рассмотрит дело сербского теннисиста Новака Джоковича, являющегося первой ракеткой мира, о повторном аннулировании его визы и депортации из страны в составе трех судей. Об этом 15 января сообщает агентство Reuters.
«Этот дело будет рассмотрено полным составом судей Федерального суда Австралии. Его рассмотрят главный судья Джеймс Олсоп, судья Энтони Бесанко и судья Дэвид О'Кэллаган», — приводит агентство сообщение суда.
Также указывается, что ввиду того, что дело будет рассматриваться судом в полном составе, судебное решение буде окончательным и неподлежащим обжалованию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее рассмотрение апелляции сербского теннисиста Новака Джоковича, который оспорил решение властей Австралии о повторном аннулировании его визы и депортации из страны, отложил австралийский федеральный суд.