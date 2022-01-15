Москва, , 13:12 — REGNUM Сход пешеходного моста через ж/д пути обрушился на станции Москва-Товарная Курская в Москве. Об этом 15 января сообщили в департаменте транспорта столицы РФ.

На станции Курского направления МЖД произошло частичное обрушение схода пешеходного моста через железнодорожные пути. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

На место была отправлена аварийная бригада, на движение поездов ЧП не повлияло.

Выход в город на ул. Шоссе Энтузиастов временно ограничен.