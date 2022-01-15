Москва, , 13:02 — REGNUM В энергетическом кризисе, который произошел в Европе, не виноваты ни компания «Газпром», ни Россия. Об этом 14 января заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия-1».

Александр Новак Kremlin.ru

"Меня, конечно, несколько удивило заявление руководителя такой уважаемой международной организации как МЭА, которая пытается переложить с больной головы на здоровую проблемы, которые возникли сегодня у европейских потребителей. Никакой здесь, безусловно, вины нет ни «Газпрома», ни вообще России», — сказал он.

Также вице-премьер РФ добавил, что на развитие в Европе энергетического кризиса оказал влияние долгий зимний период, из-за которого из европейских подземных газовых хранилищ (ПХГ) были подняты значительные объемы газа.

Кроме этого, Новак отметил, что мировая экономика начал восстанавливаться от пандемии и из-за этого сжиженный газ, прежде всего из США, ушел на энергетические рынки Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания «Газпром» (РФ) подала в суд на нефтегазовую компанию PGNiG (Польша) после неудачных переговоров о пересмотре контракта на поставку газа.