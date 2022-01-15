Москва, , 13:01 — REGNUM 12 человек, среди них — двое детей, пострадали в ДТП с автобусом и такси на юго-западе Москвы 15 января — на Варшавском шоссе в районе дома №179. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам ГОЧСиПБ.

Инспектор ГИБДД Гибдд.рф/r/40

По предварительной информации, водитель такси не уступил дорогу автобусу. На место ДТП были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона столицы, в т.ч. расчёт ПСО №309 Пожарно-спасательного центра и силы авиацентра столицы.

После аварии были перекрыты три полосы из 4-х в сторону центра.

Первая помощь пострадавшим оказана на месте. На место ДТП вызваны бригады скорой помощи.

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