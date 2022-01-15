Москва, 15 января 2022, 12:54 — REGNUM Мошенники в России начали совершать звонки потенциальным жертвам от имени сотрудников портала «Госуслуги», предлагая активировать QR-код. Об этом сообщили газете «Коммерсантъ» специалисты по кибербезопасности.
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, что при одной из таких схем мошенники от имени сотрудника портала «Госуслуги» просят потенциальную жертву продиктовать код из СМС-сообщения от этого портала. Злоумышленники объясняют, что эта операция требуется для активации или привязки QR-кода к странице пользователя.
На самом деле мошенники используют код для того, чтобы попасть в личный кабинет жертвы на портале государственных услуг. Зачастую личные кабинеты на портале «Госуслуги» содержат данные паспорта, номера СНИЛС, ИНН и ОМС, а также другую персональную информацию.
Директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко добавил, что мошенники могут использовать эту информацию для оформления кредитов. Также полученная преступниками информация может в дальнейшем применяться для мошенничества методом социальной инженерии.
Для защиты личных кабинетов на портале «Госуслуги» специалисты порекомендовали подключить двухфакторную авторизацию. Также эксперты посоветовали отказаться раскрывать какую-либо персональную информацию при входящих звонках. В случае необходимости можно уточнить другие способы связи с представителями сервиса.
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