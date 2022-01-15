Москва, , 12:54 — REGNUM Мошенники в России начали совершать звонки потенциальным жертвам от имени сотрудников портала «Госуслуги», предлагая активировать QR-код. Об этом сообщили газете «Коммерсантъ» специалисты по кибербезопасности.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, что при одной из таких схем мошенники от имени сотрудника портала «Госуслуги» просят потенциальную жертву продиктовать код из СМС-сообщения от этого портала. Злоумышленники объясняют, что эта операция требуется для активации или привязки QR-кода к странице пользователя.

На самом деле мошенники используют код для того, чтобы попасть в личный кабинет жертвы на портале государственных услуг. Зачастую личные кабинеты на портале «Госуслуги» содержат данные паспорта, номера СНИЛС, ИНН и ОМС, а также другую персональную информацию.

Директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко добавил, что мошенники могут использовать эту информацию для оформления кредитов. Также полученная преступниками информация может в дальнейшем применяться для мошенничества методом социальной инженерии.

Для защиты личных кабинетов на портале «Госуслуги» специалисты порекомендовали подключить двухфакторную авторизацию. Также эксперты посоветовали отказаться раскрывать какую-либо персональную информацию при входящих звонках. В случае необходимости можно уточнить другие способы связи с представителями сервиса.

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