Минск, 15 января, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Как рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, операция миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане была разработана им и президентом России Владимиром Путиным«вплоть до деталей». Об этом 15 января белорусский лидер заявил в ходе встречи с миротворческим контингентом Белоруссии, который вернулся домой.

President.gov.by Александр Лукашенко и Владимир Путин

«Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами — России и Беларуси — в течение одного часа. Был намечен замысел. И министерства обороны под руководством (глав минобороны РФ и Белоруссии Сергея) Шойгу и (Виктора) Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан. Все было сделано быстро и решительно, без колебаний», — приводит его слова пресс-служба президента Белоруссии.

Также Лукашенко подчеркнул, что общие усилия стран ОДКБ в Казахстане охладили пыл управляемых извне террористов и экстремистов, а также продемонстрировали всему миру тесные союзнические связи, дееспособность и потенциал организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что операция сил ОДКБ в Казахстане является сигналом для всех тех, кто «точит меч по периметру» границ России и Белоруссии.