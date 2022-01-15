Симферополь, 15 января, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Севастополе нашли 14-летнюю школьницу, которая пропала в декабре 2021 г. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

Александр Сайганов Значок «Лиза Алерт»

27 декабря девочка вышла из школьного автобуса и не вернулась домой. Как выяснили оперативники, с тех пор она находилась в квартире 80-летнего жителя Гагаринского района. Пенсионер приютил школьницу после того, как она настойчиво об этом просила сама.

Она не захотела возвращаться домой из-за внутрисемейных конфликтов, отмечается в сообщении.

Сейчас девочка находится в соцприюте, ей окажут необходимую помощь.

Поисками девочки занимались сотрудники МВД и добровольцы «Лиза Алерт Крым».