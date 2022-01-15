Ставрополь, 15 января, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Режим ЧС введён в Ставрополе из-за сильного урагана, повредившего кровли домов и нарушившего электроснабжение. Об этом 15 января сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Pixabay.com Ураган

«С утра объезжаю пострадавшие от вечернего и ночного урагана территории. Сильнее досталось Ставрополю. … Здесь объявлен режим ЧС, чтобы можно было оперативно задействовать краевые резервные фонды для помощи людям», — написал он в Instagram.

Ранее в ГУМЧС РФ по региону сообщили, что из-за сильного ветра в крае без света остались 35 тыс. человек, повалено более 100 деревьев, повреждены кровли 26 зданий.