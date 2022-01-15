Оренбург, 15 января, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Оренбургской области на ряде дорог ограничено движение транспорта. Об этом сообщает управление ГИБДД УМВД России по региону.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Метель

Причиной стало ухудшение погодных условий, которое выразилось в обильном снегопаде и усилении ветра. Также участки перекрыли из-за недостаточной видимости.

Ограничение введено с 13:30 по местному времени 15 января. Оно касается пассажирских автобусов, грузовиков и маршрутных такси. Под перекрытие попал в том числе и участок федеральной трассы М-5.