Москва, 15 января, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Телефонные мошенники стали звонить жителям РФ, представляясь сотрудниками портала «Госуслуг» и предлагая «привязать» их QR-коды к странице пользователя. Об этом предупреждают специалисты по кибербезопасности, пишет «КоммерсантЪ».

Don Hankins Интернет-мошенничество

Злоумышленники просят продиктовать код из SMS якобы для активации (или привязки) QR-кода, таким образом получают доступ к личному кабинету граждан. При этом мошенники не требуют перевода средств, что ослабляет бдительность граждан.

Полученную информацию мошенники могут использовать в корыстных целях, например, чтобы оформить кредиты.

Эксперты рекомендуют защитить личные данные на портале «Госуслуг» с помощью 2-факторной аутентификации.