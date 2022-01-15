Сакраменто, США, , 12:42 — REGNUM Баскетбольный клуб «Сакраменто Кингз» уверенно обыграл команду «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 15 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Баскетбол Max Pixel

Игра прошла на паркете площадки «Голден Уан-центр» в Сакраменто и закончилась в пользу хозяев со счетом 126:114.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Кингз» Де'Аарон Фокс, который набрал в матче 27 очков. Его одноклубник — форвард Марвин Багли III, оформил дабл-дабл с 26 очками и 13 подборами.

В составе «Рокетс» наиболее результативным оказался форвард Кристиан Вуд, на счету которого 26 очков.

Отметим, в следующем матче «Сакраменто» 16 января снова на домашнем паркете сыграет с «Хьюстоном».